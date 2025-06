Lamine Yamal impacta al Barcelona y da la bienvenida al próximo refuerzo en el ataque: "Ojalá nos ayude mucho"

Cabe recordar que de los nombres que menciona Yamal, Lewandowski es más nueve de área y Ferrán Torres y Pau Víctor están en fila tras Raphinha. En lo que tiene que ver con Ansu Fati , tiene una serie oportunidad para vestir los colores del AS Mónaco. Estaría servida la competencia.

El Barcelona , que sabe que al atacante le atrae la idea de cambiar de aires y de jugar en el bloque de Hansi Flick, entiende el posicionamiento del Liverpoo l como una posible estrategia de negociación y no se impacientan.

"¿Rashford y Luis Díaz? Por supuesto, estos dos jugadores, como mencionaste, son buenos, pero tienen contratos con sus clubes, así que no hablaremos porque no es justo. Pero cuando decidamos ir al mercado, seguro que encontramos algunos nombres. En mi opinión, no necesitamos traer muchos jugadores",comentó Deco hace unos días en la BBC.

Liverpool ya ha dado la primera negativa a las ofertas por Luis Díaz, pero Barcelona sabe que el merecado es largo y van a luchar por el colombiano hasta el final.

En todo caso, llegue o no Luis Díaz, o de rrepente sea otro jugador, Lamine Yamal ya le dio la bienvenida.