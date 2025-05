Lamine Yamal impacta a todo Barcelona con la decisión que nadie esperaba: "No quiero saber nada del..."

Luego de ganar la Liga Española, Copa del Rey y Supercopa de España , Barcelona tenía en mente no solo mejorar el contrato de Lamine Yamal , si no que ofrecerle la camisa número 10 del equipo.

Para Barcelona era importante renovar a Lamine, ya que varios equipos como PSG estaban tentándolo con llevárselo a Francia . Al menos eso no pasará por ahora.



Barcelona le pidió usar la 10, en la próxima temporada. La respuesta de Yamal fue categórica: "Hasta que no se vaya Ansu Fati, no quiero saber nada del número 10. Es mi amigo...", informa el diario El País.

Con esto, Yamal muestra la lealtad que le tiene a su amigo y hasta que no se vaya no va a tomar la camisa. Fati está negociando su traspaso al Mónaco por una temporada a préstamo pero no hay nada cerrado.

Nike presiona para que Lamine use la camisa 10, por todo lo que le puede generar a la marca en ingresos, pero por ahora tiene que esperar.