"Piqué tiene razón: Lamine Yamal no sería titular en nuestro Barcelona; teníamos el mejor ataque de la historia"

Con la Copa del Rey ya en sus vitrinas tras derrotar al Real Madrid , el Barcelona avanza firma hacia una temporada histórica y cuenta con la gran posibilidad de firmar un triplete que no consigue desde la campaña 2014-15.

A pesar de estar de acuerdo con la elección del Barça, el volante admitió que le hubiese gustado que el protagonista de este curso fuese Xavi , con quién coincidió durante su etapa en la entidad. "A mí me hubiera gustado que Xavi siguiera, sinceramente, pero el equipo ha dado un paso adelante", señala.

Rakitic no tardó en ser consultado por la polémica que despertó Gerard Piqué, que dijo hace unos días que Lamine Yamal no sería titular en el último Barça campeón del triplete.

Lejos de mostrarse en desacuerdo, el croata siguió el argumento de su excompañero. "Piqué tiene razón, Lamine no sería titular en nuestro Barça. En aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez", recuerda.

Pese a no ubicarlo en el once incial de aquel Barcelona de Luis Enrique, Rakitic está maravillado con las actuaciones del joven extremo de 17 años. "Lamine es increíble. Me encanta su desparpajo, su alegría. Tiene que seguir disfrutando. Para mí, Lamine siempre en mi equipo", aseguró.