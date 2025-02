“Sí, es clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no hay duda. Y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el otro. Y si no se queja ninguno, se queja el de otro equipo que no está jugando. Es un trabajo muy difícil. Pero para mí el penalti es clarísimo”, comentó.

Asimismo, a Lamine Yamal le consultaron si cree que los árbitros están favoreciendo al Barça y perjudicando al Madrid.

“Cuando íbamos a seis puntos me acuerdo en el campo del Getafe del penalti a Jules (Koundé) que no pitan y ayer a Iñigo sí le pitan ese. Entonces, no sé... En la Copa del Rey al Madrid primero le favorecían los árbitros y luego contra el Osasuna le van en contra. Cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça y Atlético”, subrayó.