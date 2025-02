“Haaland va a jugar en el Real Madrid; él no lo ha dicho públicamente, pero yo sé que quiere venir”

“Creo que Haaland puede jugar en el Real Madrid. Va a pasar. Haaland no lo dijo públicamente pero yo sé, de buena fuente, que le encantaría venir al Real Madrid. Yo lo sé. No me preguntes cómo... pero sí”, afirma.

“¿El Real Madrid hace bien en quejarse de los árbitros?”, le consulta Pedrerol. Y la respuesta del exfutbolista es clara: “En mi juicio, no. Un club tan grande como el Real Madrid se puede quejar de vez en cuando, en un comentario, pero más allá... creo que no. Esa es mi opinión. Lo he dicho hace poco”.

Sobre la tarjeta roja que vio Bellingham ante Osasuna por un posible insulto al árbitro. “La expulsión ha sido un poco fuerte, demasiado. Fuck off no es un insulto. Fuck you, sí. Fuck off es una expresión así como... “joder”. Los que sabemos hablar un poco inglés fuck off es como cuando te enfadas”, explica Pedja.