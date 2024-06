Lamine Yamal haciendo sus tareas en plena Eurocopa: “No es normal que a los 16 años esté jugando estos partidos”

Cabe recordar que el atacante aún no termina sus estudios y cuando tiene tiempo libre aprovecha para ponerse al tanto de sus responsabilidades.

“Voy yendo a clases y cada día me ponen deberes diferentes, y más para hacer en casa. Si ven que estamos en octavos o cuartos de final, pues no me meten mucha caña (tarea), pero los días de descanso que saben que no estoy haciendo me dicen que estudie”, confiesa Lamine.

“No es normal que a los 16 años esté jugando este tipo de partidos. Es como un sueño. Tengo que pensar en que cada día me puedo superar”, reconoció el español.

La ‘Roja’ juega mañana su segundo partido de la Eurocopa y lo hará ante Italia en la ciudad de Gelsenkirchen, donde buscarán asegurar el pase a octavos de final.