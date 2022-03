Laporta habla de la salida de Messi y sorprende con su confesión; y responde a los ataques de Koeman

LOS ATAQUES DE KOEMAN

Ronald Koeman lanzó algunos dardos contra Laporta, quien lo despidió del Barcelona por los malos resultados.

“Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, dijo Koeman.

“Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia”, contó Ronald Koeman.

Ante las polémicas declaraciones de Koeman, Laporta ha respondido y reconoció que “a final de temporada tuve dudas con Koeman y se lo transmití. Él quería seguir y estábamos en un contexto determinando... también pensé en la figura que era Koeman, le quisimos dar una oportunidad”.