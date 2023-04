Laporta señala al Madrid por recibir ayudas de árbitros: “Otros clubes se han presentado e históricamente han estado favorecidos”

“Han magnificado una situación. Una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un ex árbitro, vicepresidente del CTA”, dijo en relación al Caso Negreira.

El club blaugrana sostienen que esos pagos fueron por asesoramiento arbitral. Esta tarde el presidente del Barcelona se reunió con los peñistas del club y dejó claro que el equipo no ha hecho nada ilegal. “No tienen nada, porque no hay nada”, comenzó diciendo en su discurso.

El ‘caso Negreira’ está más vivo que nunca. El fútbol de España se está viendo afectado por los supuestos pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA.

Del mismo modo, aclaró que Negreira no tenía la potestad para poner ‘árbitros a favor del Barcelona’ en los partidos. : “No tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido ni tenía ninguna capacidad para designar árbitros”.

En la misma reunión, Laporta señaló de forma directa al Real Madrid que también ha recibido ‘ayudas históricamente’ : “A nosotros no nos gusta ganar por motivos de favoritismo arbitral. Hay otros clubes, en concreto que se ha presentado en el juicio, que históricamente ha estado favorecido. Por eso me parece que no tiene sentido”, finalizó