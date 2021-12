Las reacciones más importantes del error en el sorteo de la Champions: Florentino se enfada con UEFA y jugadores ironizan

Una vez que la UEFA anunció que el sorteo se iba a repetir, Florentino Pérez tachó el problema de “inadmisible” y acusó a la federación de “adulterar” la lotería, según información de la Cadena Cope.

Pero al resignarse, solamente pidió que no le tocaran su cruce con el Benfica, que lo dejaran tal como quedó, pues no había necesidad de cambiarle ya que ese cruce no afectó al resto.

De igual manera, el director de Relaciones Instucionales del Real Madrid, Emilio Bultragueño, se mostró enfadado por el fallo que les perjudicó en el sorteo: “Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender. Teniendo en cuenta los millones de aficionados que estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte”.