"Le encanta el Real Madrid": su club pide 90 millones para dejarlo ir y confiesa que espera la llamada

Cada año mundialista, Real Madrid siempre busca quedarse con los mejores jugadores. En este 2026 no será la excepción.

    Florentino Pérez lo tiene como uno de sus objetivos y el jugador ha dejado entrever que le gustaría ir a la Casa Blanca.

     Kevyn Oseguera
2026-02-09

Luis Enrique ha hecho un trabajo intratable en el PSG. Lo hizo ganar un sextete histórico la temporada siguiente de que Kylian Mbappé se fue del equipo.

Mostró que el club es más importante por encima de cualquier jugador y la gran medida de su éxito se la lleva la plantilla, que tiene a un volante que es super importante para el español.

En el mediocampo, la combinación entre Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves es letal para los rivales, pero hay uno de estos tres que destaca.

"Vitinha es uno de los dos mejores centrocampistas del mundo. Busco mejorar a cada jugador. Es bonito ver su nivel", dijo en octubre de 2025.

Ahora Real Madrid, que siempre ficha en años mundialistas, quiere el fichaje del portugués y podría pagar los 90 millones de euros que pide PSG.

The Touchline informa que el portugués está encantado con la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Aunque Vitinha está feliz en el Paris Saint-Germain, considera que el merengue es la máxima aspiración a nivel mundial.

Una llamada puede cambiar todo y que Vitinha puede seguir los pasos de su gran líder en la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo.

"A Vitinha le encanta la idea de jugar en el Real Madrid. El jugador está feliz en el Paris Saint-Germain, pero considera al Real Madrid como la máxima aspiración del fútbol mundial.

Estaría abierto a un cambio, si lo llamaran", es lo que informan.


