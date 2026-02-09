"Le encanta el Real Madrid": su club pide 90 millones para dejarlo ir y confiesa que espera la llamada

Luis Enrique ha hecho un trabajo intratable en el PSG. Lo hizo ganar un sextete histórico la temporada siguiente de que Kylian Mbappé se fue del equipo. Mostró que el club es más importante por encima de cualquier jugador y la gran medida de su éxito se la lleva la plantilla, que tiene a un volante que es super importante para el español.

En el mediocampo, la combinación entre Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves es letal para los rivales, pero hay uno de estos tres que destaca. "Vitinha es uno de los dos mejores centrocampistas del mundo. Busco mejorar a cada jugador. Es bonito ver su nivel", dijo en octubre de 2025. Ahora Real Madrid, que siempre ficha en años mundialistas, quiere el fichaje del portugués y podría pagar los 90 millones de euros que pide PSG. The Touchline informa que el portugués está encantado con la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Aunque Vitinha está feliz en el Paris Saint-Germain, considera que el merengue es la máxima aspiración a nivel mundial.