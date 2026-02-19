Internacionales

Fueron campeones de la Premier League y ahora viven una dura realidad: son acusados y toman contundente decisión

El club ahora juega en segunda división, son acusados por irregularidades financiera y toma contundente decisión.

  • Fueron campeones de la Premier League y ahora viven una dura realidad: son acusados y toman contundente decisión

    Leicester City actualmente se encuentra en la Championship, segunda división de Inglaterra.
2026-02-19

El Leicester City ha presentado una apelación contra la sanción de seis puntos que recibió el pasado 5 de febrero por incumplir las reglas financieras en la temporada 2023-2024.

La pérdida de esos 6 puntos supuso que el equipo, que ahora milita en la Championship (segunda categoría) se quedó al borde del descenso y los resultados de las últimas jornadas han metido de lleno a los 'Foxes', campeones de la Premier League en 2016, en la pelea por no bajar a la League One (Tercera división).

La defensa de Prestianni: revela los fuertes insultos que le dijo Vinicius, Mbappé estalla y Real Madrid no lo puede creer

El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero si estas se aplicaran el incumplimiento de la norma superaría los 20 millones de libras.

Además, el Leicester fue acusado de no cooperar con la investigación y de no publicar sus cuentas a tiempo.

El Leicester ha apelado la decisión de una comisión independiente de restarle esos seis puntos, mientras que la Premier League ha presentado una apelación a la misma comisión por la decisión de esta de no imponer una sanción mayor por el incumplimiento del plazo a la hora de entregar las cuentas.

Real Madrid rompe el silencio, deja su firma postura con Vinicius y aporta la prueba que puede destruir a Prestianni

"Para dar la mayor claridad a los clubes y los aficionados, la Premier League tratará de resolver las apelaciones urgentemente y, ocurra lo que ocurra, antes del final de la temporada", dijo la Premier en un comunicado.

Unirme al canal de noticias
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Premier League
|
Decisión
|
Leicester City
|