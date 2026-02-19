Fueron campeones de la Premier League y ahora viven una dura realidad: son acusados y toman contundente decisión

El <b>Leicester City </b>ha presentado una apelación contra la sanción de seis puntos que recibió el pasado 5 de febrero por incumplir las reglas financieras en la temporada 2023-2024.La pérdida de esos 6 puntos supuso que el equipo, que ahora milita en la <b>Championship </b>(segunda categoría) se quedó al borde del descenso y los resultados de las últimas jornadas han metido de lleno a los 'Foxes', campeones de la <b>Premier League </b>en 2016, en la pelea por no bajar a la <b>League One </b>(Tercera división).