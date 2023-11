Messi causa revuelo tras llegar con camisa que vale más de medio millón de pesos argentinos: ¿Cómo se consigue?

El astro llegó a las 10.45 al aeropuerto de Ezeiza, tras haber jugado el sábado con Inter Miami, en la caída por 2 a 1 ante New York City, en un amistoso en el que el equipo del Tata Gerardo Martino cerró la temporada y en el crack rosarino aprovechó para celebrar con los fanáticos la obtención de su octavo Balón de Oro.

Sin embargo, lo más llamativo de su llegada fue la camiseta que portaba: una remera de color negro con un estampado que muestra una mano con tres dedos levantados.

Messi llevó puesta la camiseta de la marca Palm Angels con la leyenda: “In the name of Palm Angels”, que se puede comprar en el sitio oficial de la marca por un valor de 601 dólares, equivalente a unos 600.000 pesos argentinos al dólar blue. ( es decir, L. 14,892.78).