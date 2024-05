La rotunda reacción de Lewandowski al fichaje de Mbappé por el Real Madrid ¿Tiene miedo?

“Quiero siempre lo mejor, no solo para mí, también para mis compañeros y estoy seguro de que este equipo puede ganar títulos la próxima temporada, porque veo lo que hacemos cada día y para mí es lo más importante porque es un club que llevo en el corazón. Yo quiero dar muchas cosas al equipo y al club”, insistió.

En una entrevista con ‘Mundo Deportivo’ , el delantero no tiene dudas sobre su continuidad: “Quiero ganar con el Barcelona muchas cosas y estoy seguro de que la próxima temporada podemos ganar títulos”.

“Para mí es muy importante prepararme físicamente muy bien y qué jugadores tenemos, tácticamente también es importante, pero somos muy fuertes como equipo. Mínimo dos años más puedo jugar al máximo nivel. Si algún día veo que no estoy bien, seré el primero en decirlo. Hace 15 años empecé a trabajar para ahora poder jugar dos o tres años más, cuidándome, comiendo bien...”, reflexionó.

Lewandoswki insistió en que Lamine Yamal tiene “un gran futuro” y siente “una conexión” con él. “Desde el principio de temporada a ahora, puedo decir que ha dado un paso adelante. Ahora veo muchas cosas que al principio no veía, y no solo por él, sino también pensando en el equipo”, dijo.

Robert Lewandowski fue consultado por la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid la próxima temporada y dejó rotunda reacción.

“¿Miedo por Mbappé? No, por supuesto que no. Si trabajamos juntos, como un equipo, podemos ganarles”, comenzó diciendo el polaco.



“Tenemos que estar listos desde el primer partido porque necesitarán tiempo, no jugarán bien al principio y tenemos que aprovecharlo”, aseguró.