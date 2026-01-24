Pichichi Liga Española: Kylian Mbappé hizo doblete y estira su ventaja en la tabla de goleadores

<b>Robert Lewandowski</b> (Barcelona) y <b>Ante Budimi</b>r (Osasuna) cuentan con nueve anotaciones cada uno. Luego le siguen <b>Alberto Moleiro</b> (Villarreal) y el colombiano <b>Juan Hernández</b> (Betis) que comparten ocho tantos. <b>Raphinha </b>y <b>Lamine Yamal</b> (Barcelona), <b>Julián Álvarez</b> (Atlético), <b>Borja Iglesias (</b>Celta), <b>Hugo Duro</b> (Valencia) y <b>Vanat </b>(Girona) han marcado siete veces en la presente liga. Cabe mencionar que <b>Kylian Mbappé</b> también es el máximo artillero en la fase de liga de la Champions League con 11 dianas.