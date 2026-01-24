Internacionales

Pichichi Liga Española: Kylian Mbappé hizo doblete y estira su ventaja en la tabla de goleadores

El delantero francés anotó los goles para el triunfo del Real Madrid en el Estadio de la Céramica.

    Kylian Mbappé aumenta su ventaja en la tabla de goleadores de LaLiga tras firmar doblete sobre Villarreal.

Todo lo que toca lo convierte en gol. Kylian Mbappé fue la figura esta noche en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal (0-2) en el Estadio de la Céramica por la jornada 21 de LaLiga.

El primer tanto del francés llegó en el amanecer del segundo tiempo, tras una jugada individual de Vinicius. La pelota quedó muerta al borde del área chica y 'Kiki' disparó raso al 47'.

Cuando parecía que el partido terminaba con el 0-1 a favor de los blancos, Mbappé fue derribado por Pedraza dentro del área y el juez Soto Grado señaló una pena máxima que el propio Kylian convirtió en gol al 94'.

Mbappé se mantiene como el máximo anotador de LaLiga: 21 tantos en 20 partidos disputados, además lleva cuatro asistencias. De esa cifra, 14 han sido por jugadas colectivas y registra siete desde el punto penal. Todavía no marca de cabeza ni de tiro libre.

Por detrás del goleador madridista se sitúa Vedat Muriqi, delantero kosovar del Mallorca, que suma 14 dianas. Y Ferran Torres, atacante del Barcelona, cuenta con 13 festejos.

Robert Lewandowski (Barcelona) y Ante Budimir (Osasuna) cuentan con nueve anotaciones cada uno. Luego le siguen Alberto Moleiro (Villarreal) y el colombiano Juan Hernández (Betis) que comparten ocho tantos.

Raphinha y Lamine Yamal (Barcelona), Julián Álvarez (Atlético), Borja Iglesias (Celta), Hugo Duro (Valencia) y Vanat (Girona) han marcado siete veces en la presente liga.

Cabe mencionar que Kylian Mbappé también es el máximo artillero en la fase de liga de la Champions League con 11 dianas.

TABLA DE GOLEADORES DE LALIGA

