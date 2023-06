“Messi es un tipo que no vende humo”: Scaloni sale a la defensa del jugador argentino tras anunciar su adiós a los mundiales

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, afirmó en Pekín, donde se enfrentará a Australia en partido amistoso este jueves, que Leo Messi “es un tipo que no vende humo” y que le parecen bien las declaraciones de la Pulga al respecto de que el de Qatar podría haber sido su último Mundial.

“Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente”, aseguró en conferencia de prensa el técnico campeón mundial sobre las palabras de Messi en el medio deportivo chino Titan Sports, al que indicó que cree que no irá al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.