“El problema en el Barca no era yo”: Jordi Alba dejó el club y revela las interioridades del equipo de Xavi Hernández

El excapitán del Barcelona rompió el silencio sobre su contrato y su salida de la institución. “Pero ha habido tantas mentiras y, a veces, la gente mezcla a los jugadores con cosas que no tienen nada que ver con ellos. Al final la verdad ha salido a la luz. El presidente, que es el que manda, que tiene todas las cuentas, dijo que yo salí bien y que están agradecidos. En mi última noche en el Camp Nou, todo el mundo me aplaudió, habló bien de mí. Eso es lo que me llevo”.

Alba, que renunció a gran parte de su salario al rescindir su contrato, gesto que agradeció el presidente Laporta públicamente en su despedida, también habló sobre todo lo que rodea al Barca y algunas críticas que ha podido recibir. “Hay veces que he cometido errores, he hecho cosas que pude haber evitado y la gente te critica por eso. Es normal. No todos pueden quererte”.

Y agregó: “Después de tantos años, de haberlo ganado todo, tienes que asimilar que te vas. Pero la decisión fue mía. El club, el presidente; me dieron la oportunidad de elegir. Me había ganado ese derecho”.

Sobre las necesidades económicas que tiene el Barca, Jordi Alba fue contundente. “Todos conocemos las necesidades económicas, pero eso no se trata de un jugador. Siempre he dicho que el problema no soy yo, siempre he tenido la conciencia tranquila. Hice las cosas bien y ayudé al club en todo momento. Y siempre me han ayudado”.

Y quiso dejar claro que: “El club sabe los ‘esfuerzos’ que he hecho en determinados momentos. Me dieron la oportunidad de quedarme un año más. Habría sido muy fácil. Es mi casa. Pero pensé que lo correcto, lo justo, lo honesto, era hacerme a un lado. Nadie me obligó”.

La temporada para Jordi Alba no ha sido del todo sencilla, adoptando un rol menos protagonista que en sus otras temporadas en Can Barça. “El entrenador decidió que tenía que tener menos protagonismo. Creo que he sido bueno cuando me han dado la oportunidad de jugar. A eso me aferro. No es fácil pasar de 10 años jugando todos los partidos a eso. Creo que lo he manejado bien”,

También enfatizó: “De la cuestión económica se ha hablado mucho pero creo que se debería hablar de otras cosas, de todo lo que he hecho, lo que hemos hecho todos, en todos estos años”.

SU FUTURO

Al momento de ser consultado sobre su nuevo destino: “Primero tengo que ver qué equipos me quieren. Y luego... bueno, estoy abierto a todo tipo de propuestas. En Europa, fuera de Europa... Donde quiera que vaya, estaremos bien, pero no es fácil. Quiero sopesar todo”.