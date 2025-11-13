Lo catalogaron como enemigo de Messi en Barcelona y esta fue la reacción de Leo al verlo de nuevo en España

Una vez finalizada la sesión, también se fotografió con el jugador para recordar la visita del argentino a<b> Elche</b> el entrenador del equipo ilicitano, Eder Sarabia, quien conoció con <b>Messi </b>durante su etapa como segundo entrenador de <b>Quique Setién en el Barcelona,</b> en el curso 2019-20.También varios componentes de la plantilla del Elche aprovecharon la vista de Argentina a Elche para fotografiarse con varios de los componentes de la selección, especialmente con el propio Messi, quien se ha dado un baño de multitudes durante su estancia en la provincia de<b> Alicante.</b>Argentina lleva desde el lunes concentrada en la localidad de Algorfa para preparar el amistoso que disputará este viernes en Angola.