Lo catalogaron como enemigo de Messi en Barcelona y esta fue la reacción de Leo al verlo de nuevo en España

Messi ya tiene su camiseta del Elche y se encontró con un ex Barcelona del que todos decían que era su enemigo.

    Lionel Messi estuvo en el campo de Elche entrenando para el amistoso de la selección argentina ante Angola.

     Kevyn Oseguera
2025-11-13

El capitán de la selección argentina y actual jugador del Inter Miami Leo Messi posó este jueves con una camiseta del Elche con el número 10 a la espalda y su nombre tras el entrenamiento que la vigente campeona del mundo realizó en el estadio Martinez Valero.

El propietario del Elche, el también argentino Christian Bragarnik, agente de jugadores, fue quien le entregó la camiseta. Ambos mantienen una buena relación desde hace algunos años y el empresario dijo que es el mejor jugador del mundo.

Una vez finalizada la sesión, también se fotografió con el jugador para recordar la visita del argentino a Elche el entrenador del equipo ilicitano, Eder Sarabia, quien conoció con Messi durante su etapa como segundo entrenador de Quique Setién en el Barcelona, en el curso 2019-20.

También varios componentes de la plantilla del Elche aprovecharon la vista de Argentina a Elche para fotografiarse con varios de los componentes de la selección, especialmente con el propio Messi, quien se ha dado un baño de multitudes durante su estancia en la provincia de Alicante.

Argentina lleva desde el lunes concentrada en la localidad de Algorfa para preparar el amistoso que disputará este viernes en Angola.

Abrazado con el que muchos dijeron que era su enemigo

Lionel Messi se dio un gran abrazo con Eder Sarabia, hoy técnico del Elche y que fue asistente técnico de Setién en el Barcelona. Muchos decían que tuvieron problemas, pero todo quedó descartado con el gesto del argentino.

Redacción web
EFE

