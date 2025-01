En primera instancia, Pochettino creyó que le hablaban de Lionel y se lo tomó como un chiste, pero luego el periodista le indicó que se refería a sus hijos. Y el rosarino, que respondió con algo de seriedad y otro tanto en tono de broma.

“Podríamos hablar, lo que pasa es que a lo mejor estaría muy viejo. Seguramente no estaré, pero sería bueno, por qué no. Pensando que son los hijos de Leo y pensando en la sangre argentina que tienen sería difícil convencerlos. Soy argentino también, me gustaría que jueguen para Argentina más que Estados Unidos, salvo que esté en Estados Unidos en ese momento”, comentó el entrenador.

Recordemos que más allá de que sean nacidos en Argentina, ambos podrían tener el pasaporte estadounidense y allí es donde esto se podría llegar a dar, siempre y cuando a los hijos de Messi les vaya bien y tengan el visto bueno del entrenador en ese momento.