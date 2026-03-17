Los mejores centrocampistas centrales de la temporada 2025/2026: quién manda en el corazón del fútbol europeo

El mediocampo siempre ha sido el alma de los grandes equipos. Pero en la temporada 2025/2026, ese axioma ha adquirido una nueva dimensión: los mejores centrocampistas centrales no solo controlan el juego, sino que lo crean, lo defienden y, cada vez más, también lo definen con goles y asistencias. Para quienes siguen el fútbol con atención, incluidos aficionados a las apuestas deportivas que analizan estadísticas y rendimiento antes de cada jornada, recursos y promociones como el código promocional Betano también forman parte del ecosistema que rodea a este espectáculo. Aquí está la élite del puesto.

Vitinha (PSG) — El cerebro detrás del mejor equipo de EuropaVitinha (PSG) — El cerebro detrás del mejor equipo de Europa

Hay una frase que resume la temporada de Vitinha: "En mi opinión, Vitinha es uno de los mejores, o incluso el mejor mediocampista del mundo", dijo Luka Modrić tras la victoria del PSG en la Champions. Cuando el mejor mediocampista de la historia reciente te señala como su sucesor, algo estás haciendo bien. El portugués terminó tercero en el Balón de Oro 2025 tras una temporada en la que el PSG ganó el triplete. En la presente temporada, Vitinha sigue siendo el motor del PSG y parte del once ideal de la temporada 2025-2026 . En la Ligue 1 2025/26, lleva 24 partidos con 1.856 minutos, 1 gol y 7 asistencias. En la Champions League acumula 11 partidos, 6 goles y 1 asistencia, con una precisión de pase del 94,64%. Su participación en gol por 90 minutos lo coloca entre los mejores centrocampistas de Europa. Con Portugal, sigue siendo uno de los centrocampistas más importantes de Roberto Martínez.

Estadísticas 2025/26:

■ Ligue 1: 24 partidos | 1 gol | 7 asistencias | 1.856 minutos

■ Champions League: 11 partidos | 6 goles | 1 asistencia | 94,64% precisión de pase

■ Selección Portugal: titular habitual

Pedri (FC Barcelona) — El genio catalán que no para de crecer

Las comparaciones con Iniesta y Xavi han dejado de ser un peso para Pedri. Ya no es "el nuevo Iniesta", es simplemente Pedri, y eso es suficiente. Inteligencia en su máxima expresión y puro ADN Barça: ralentiza y acelera el juego a su gusto, es casi un milagro verle perder la pelota y su sacrificio defensivo es de élite. El canario de Las Palmas lleva esta temporada siendo la brújula del Barcelona de Hansi Flick. En LaLiga 2025/26, Pedri acumula 2 goles y 7 asistencias en 1.363 minutos, con un rating medio de 7,73. Su participación en gol total (G+A) es de 9 en la liga, con una tasa de implicación de 0,59 por 90 minutos. En Champions League, el Barça avanza en la competición y se mide al Newcastle en la fase de eliminatorias. Con la selección española, Pedri es una pieza esencial del sistema de Luis de la Fuente en la clasificación para el Mundial 2026.

Estadísticas 2025/26:

⦿ LaLiga: 20 partidos | 2 goles | 7 asistencias | 1.363 minutos

⦿ Champions League: activo en fase eliminatoria

⦿ Selección España: titular en clasificación Mundial 2026

Jude Bellingham (Real Madrid) — El inglés que lo tiene todo

A los 22 años, Jude Bellingham ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Lo extraordinario de Bellingham es que no tiene un punto débil evidente: puede correr, puede crear, puede marcar, puede defender y puede liderar. En el Real Madrid de Xabi Alonso, Bellingham está asumiendo un papel de liderazgo aún mayor que en temporadas anteriores. En LaLiga 2025/26 lleva 4 goles y 3 asistencias en 1.291 minutos jugados. En Champions League suma 2 goles y 1 asistencia en 7 partidos esta temporada. Con Inglaterra, Bellingham es el capitán de facto del equipo de Thomas Tuchel, que prepara el Mundial 2026 en casa.

Estadísticas 2025/26:

☒ LaLiga: 18 partidos | 4 goles | 3 asistencias | 1.291 minutos

☒ Champions League: 7 partidos | 2 goles | 1 asistencia

☒ Selección Inglaterra: figura principal en clasificación Mundial 2026

Declan Rice (Arsenal) — El inglés que redefinió el pivote moderno

​​​​​Cuando el Arsenal pagó más de 100 millones por Declan Rice , mucha gente levantó las cejas. Dos temporadas después, esas mismas cejas están perfectamente colocadas porque el fichaje ha sido una de las mejores inversiones del fútbol reciente. Rice es el tipo de centrocampista que domina en ambas fases del juego. En la Premier League 2025/26 acumula 4 goles y 5 asistencias en 2.585 minutos, con un rating medio de 7,64. Es uno de los cuatro jugadores del Arsenal que lideran el equipo en asistencias en la Premier League esta temporada con 5. En Champions League suma 2 asistencias en 6 partidos, con una precisión de pase del 90,17%. Su rendimiento está siendo determinante en la lucha por la Premier League y en la sólida marcha del Arsenal en Europa.

Estadísticas 2025/26:

⦿ Premier League: 29 partidos | 4 goles | 5 asistencias | 2.585 minutos

⦿ Champions League: 6 partidos | 0 goles | 2 asistencias

⦿ Selección Inglaterra: titular junto a Bellingham

El mediocampo manda y aquí están sus reyes