Los mejores centrocampistas centrales de la temporada 2025/2026: quién manda en el corazón del fútbol europeo

Cuando el Arsenal pagó más de 100 millones por <u><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.espn.com/soccer/player/_/id/238262/declan-rice" target="_blank">Declan Rice</a></u>, mucha gente levantó las cejas. Dos temporadas después, esas mismas cejas están perfectamente colocadas porque el fichaje ha sido una de las mejores inversiones del fútbol reciente.Rice es el tipo de centrocampista que domina en ambas fases del juego. En la Premier League 2025/26 acumula 4 goles y 5 asistencias en 2.585 minutos, con un rating medio de 7,64. Es uno de los cuatro jugadores del Arsenal que lideran el equipo en asistencias en la Premier League esta temporada con 5. En Champions League suma 2 asistencias en 6 partidos, con una precisión de pase del 90,17%. Su rendimiento está siendo determinante en la lucha por la Premier League y en la sólida marcha del Arsenal en Europa.<br /><b>Estadísticas 2025/26:</b><br />⦿ Premier League: 29 partidos | 4 goles | 5 asistencias | 2.585 minutos<br />⦿ Champions League: 6 partidos | 0 goles | 2 asistencias<br />⦿ Selección Inglaterra: titular junto a Bellingham