Regresaron después de 34 años y vuelven a descender de liga grande de Europa a falta de cuatro fechas

El equipo continuó mostrando los mismos problemas estructurales, con escasa capacidad ofensiva, dificultades para generar peligro y errores defensivos en momentos decisivos.La temporada, que comenzó con el equipo instalado en puestos de descenso, nunca ofreció síntomas sólidos de recuperación.Hasta ahora, los 'nerazzurri' solo ganaron dos partidos a lo largo de la temporada, frente al Cagliari y el Cremonese, y cosecharon trece empates y veinte derrotas, algunas de ellas contundentes, como el 6-2 del Inter o el 5-0 del Como.Los toscanos también cuentan con la peor diferencia de goles, un hecho que refleja su sequía de cara a puerta, además de las concesiones realizadas en defensa, sobre todo cuando juega como visitante.