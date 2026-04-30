Se 'olvida' de Brasil y se ofrece a jugar con La Roja junto a Yamal: "Tengo mi pasaporte español, espero que me llamen..."

A sus 22 años, Vinícius Tobias atraviesa el punto más alto de su joven carrera. El lateral derecho se ha consolidado como una de las piezas más fiables del Shakhtar Donetsk, equipo que no solo está a las puertas de recuperar el título de la liga ucraniana, sino que también alimenta grandes aspiraciones en el plano internacional. Es importante mencionar que el brasileño tuvo un breve paso por el Real Madrid, donde llegó a debutar con el primer equipo, una experiencia que marcó su desarrollo y le permitió adquirir roce en la élite. Aunque su etapa en el club español fue corta, dejó señales de su potencial y sirvió como plataforma para continuar su evolución.

Ahora, en la antesala de una semifinal clave frente al Crystal Palace en la UEFA Europa Conference League, Tobias se perfila como uno de los protagonistas a seguir. En la previa de este decisivo compromiso, el defensor brasileño se sentó a conversar con MARCA, donde repasó su presente, sus aspiraciones, con qué selección jugaría y el desafío de llevar al Shakhtar a conquistar un título continental.

-ENTREVISTA DE VINICIUS CON MARCA -

Están viviendo una gran temporada, felicidades. Sí, sí. La verdad, todo perfecto con la temporada que estamos haciendo, con todo. Es un perfecto trabajo del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pueden ser campeones de liga en Ucrania y de la Conference... Bueno, la verdad que para nosotros es muy bueno hacer esta temporada increíble que estamos haciendo, toca ahora salir con los dos títulos: la liga y la Conference, que es importante también. ¿Ha vuelto el ‘gran’ Shakhtar en Europa? Han pasado muchas cosas en los últimos años en Ucrania, y lo futbolístico ha pasado a un segundo plano... Estamos en un país en guerra y nosotros sentimos el anhelo de nuestra afición, creo que eso también es importante para nosotros, en los partidos. Y en la temporada pasada tuvimos algún desliz y acabamos sin jugar en la Champions, pero el Shakhtar es un equipo que siempre debe jugar esas competiciones. Trabajamos para volver a jugarla otra vez. Todo el mundo coloca al Crystal Palace como favorito frente a ustedes. La verdad que nosotros conocemos la calidad del Crystal Palace, ¿no?. Es un equipo que hoy día puede ser superior a nosotros porque es un equipo que juega con Inglaterra y todo, tiene otro tipo de rivales... creo que en un nivel más arriba del nuestro. Pero nosotros tenemos un equipo joven, tenemos mucho talento y la verdad que estamos preparados para este momento, este partido. Nosotros seguimos trabajando, seguimos tranquilos: es un tipo de partido que a nosotros nos gusta jugar.

¿Qué tal es Arda Turan como entrenador? Arda es como un padre para nosotros. Nos entiende porque ha sido joven también. Cuida muy bien de nosotros y hace un excelente trabajo.

¿Cómo se vive el día a día de la situación del conflicto bélico Ucrania-Rusia? No debe ser fácil mantener la concentración en el deporte... Claro, como te dije, por culpa de la guerra creo que se hace más difícil todo. Nuestro estadio está en Donetsk, que es una ciudad que fue atacada en 2014, y desde ahí el Shakhtar ya no juega más en casa. Entonces nosotros hemos metido en nuestra cabeza que todos los partidos los jugamos fuera de casa. Entonces como nosotros ya llevamos mucho tiempo jugando fuera, jugando fuera, jugando fuera... creo que para nosotros esta parte, es la vida, ¿no?. Ya pensamos que cada partido es como visitante para nosotros. Hablemos de su temporada: Es el séptimo jugador más utilizado con 2.244' esta temporada, Ha jugado 10 partidos de Conference League... ¿Vive su mejor momento como futbolista? Sí, la verdad que sí. Es un momento de mucho aprendizaje el que estoy teniendo. Creo que para un futbolista, cada partido va madurando más, vas ganando más confianza, tú puedes demostrar más tu calidad, tu mejor versión de jugador... con esta cantidad de minutos creo que es mi mejor momento, sí.

¿Y la Selección brasileña? Seguramente el puesto de lateral es una posición que vive un recambio generacional. ¿Cómo lo ve? No solo de la selección brasileña, también tengo mi pasaporte español. La verdad que trabajo para eso, para jugar por la Selección brasileña, que es mi país... pero también está la selección de España, que puede llamarme. Entonces, todavía no pienso en jugar por Brasil o por España. Espero que me llamen, tanto España como Brasil porque si los dos me llaman es porque estoy haciendo un buen trabajo. Y después sí podré decidir para qué país jugar y ya está. Conoce a Carlo Ancelotti de su etapa en el Real Madrid: ¿Qué opina de él como seleccionador de la Canarinha? Para Brasil ha sido la mejor elección porque como míster es excelente, hace un buen trabajo, tiene una convivencia perfecta con todos los jugadores, como Vini, Rorygo, Militao... Son jugadores que ya saben lo que hace. Y para mí Ancelotti... el trabajo que hace con Brasil es un trabajo perfecto. Pero en la selección tiene poco tiempo de trabajo, las convocatorias son de poco tiempo, son cortas... pero el trabajo que hace es perfecto.