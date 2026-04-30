Se 'olvida' de Brasil y se ofrece a jugar con La Roja junto a Yamal: "Tengo mi pasaporte español, espero que me llamen..."

<b>Están viviendo una gran temporada, felicidades.</b>Sí, sí. La verdad, todo perfecto con la temporada que estamos haciendo, con todo. Es un perfecto trabajo del equipo.<b>Pueden ser campeones de liga en Ucrania y de la Conference...</b>Bueno, la verdad que para nosotros es muy bueno hacer esta temporada increíble que estamos haciendo, toca ahora salir con los dos títulos: la liga y la Conference, que es importante también.<b>¿Ha vuelto el ‘gran’ Shakhtar en Europa? Han pasado muchas cosas en los últimos años en Ucrania, y lo futbolístico ha pasado a un segundo plano...</b>Estamos en un país en guerra y nosotros sentimos el anhelo de nuestra afición, creo que eso también es importante para nosotros, en los partidos. Y en la temporada pasada tuvimos algún desliz y acabamos sin jugar en la Champions, pero el Shakhtar es un equipo que siempre debe jugar esas competiciones. Trabajamos para volver a jugarla otra vez.<b>Todo el mundo coloca al Crystal Palace como favorito frente a ustedes.</b>La verdad que nosotros conocemos la calidad del Crystal Palace, ¿no?. Es un equipo que hoy día puede ser superior a nosotros porque es un equipo que juega con Inglaterra y todo, tiene otro tipo de rivales... creo que en un nivel más arriba del nuestro. Pero nosotros tenemos un equipo joven, tenemos mucho talento y la verdad que estamos preparados para este momento, este partido. Nosotros seguimos trabajando, seguimos tranquilos: es un tipo de partido que a nosotros nos gusta jugar.