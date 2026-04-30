Lewandowski recibe la primera oferta para dejar el Barça: contrato de un año y seis millones de euros

Robert Lewandowski debe decidir en las próximas semanas si acepta la propuesta de renovación del Barcelona o finalmente termina su ciclo en el Camp Nou para seguir su carrera en otra liga. El punta polaco y su entorno están escuchando a varios clubes. Semanas atrás se dio a conocer que el Chicago Fire de la MLS quiere contar con sus servicios, pero las intenciones del jugador pasarían por seguir compitiendo en la élite a sus 37 años.

En ese contexto, Lewandowski ya recibió una propuesta inicial desde Italia, concretamente de la Juventus. De acuerdo con la información de Tuttosport, las conversaciones van por buen camino y hay optimismo de cara a llegar a un acuerdo durante el mes de mayo. La oferta de la Juventus sería de una sola temporada y con un salario neto de seis millones de euros más bonus. Se realizó durante el encuentro que mantuvo Pini Zahavi, agente de Lewandowski, con el director general del club, Daniel Comolli. Sería una propuesta prácticamente definitiva aunque se deberían pulir algunos detalles en una próxima reunión programada en mayo. El medio italiano apunta que los bianconeros ven posible que el polaco decida salir del Barça a partir de junio con la carta de libertad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La apuesta de la Juventus por Lewandowski es total y por eso han paralizado las negociaciones de renovación por Vlahovic, delantero que termina contrato a finales de temporada y cuyo futuro aún sigue en el aire tras un año lastrado por las lesiones.