Lewandowski recibe la primera oferta para dejar el Barça: contrato de un año y seis millones de euros

En ese contexto, <b>Lewandowski </b>ya recibió una propuesta inicial desde Italia, concretamente de la <b>Juventus</b>. De acuerdo con la información de <b>Tuttosport</b>, las conversaciones van por buen camino y hay optimismo de cara a llegar a un acuerdo durante el mes de mayo.La oferta de la <b>Juventus </b>sería de una sola temporada y con un salario neto de seis millones de euros más bonus. Se realizó durante el encuentro que mantuvo <b>Pini Zahavi</b>, agente de <b>Lewandowski</b>, con el director general del club,<b> Daniel Comolli</b>.Sería una propuesta prácticamente definitiva aunque se deberían pulir algunos detalles en una próxima reunión programada en mayo. El medio italiano apunta que los bianconeros ven posible que el polaco decida salir del Barça a partir de junio con la carta de libertad.La apuesta de la <b>Juventus </b>por <b>Lewandowski </b>es total y por eso han paralizado las negociaciones de renovación por <b>Vlahovic</b>, delantero que termina contrato a finales de temporada y cuyo futuro aún sigue en el aire tras un año lastrado por las lesiones.