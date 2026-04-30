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Lewandowski recibe la primera oferta para dejar el Barça: contrato de un año y seis millones de euros

El delantero polaco podría seguir compitiendo en la élite si finalmente termina su etapa de azulgrana.

  • Lewandowski recibe la primera oferta para dejar el Barça: contrato de un año y seis millones de euros
2026-04-30

Robert Lewandowski debe decidir en las próximas semanas si acepta la propuesta de renovación del Barcelona o finalmente termina su ciclo en el Camp Nou para seguir su carrera en otra liga.

El punta polaco y su entorno están escuchando a varios clubes. Semanas atrás se dio a conocer que el Chicago Fire de la MLS quiere contar con sus servicios, pero las intenciones del jugador pasarían por seguir compitiendo en la élite a sus 37 años.

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En ese contexto, Lewandowski ya recibió una propuesta inicial desde Italia, concretamente de la Juventus. De acuerdo con la información de Tuttosport, las conversaciones van por buen camino y hay optimismo de cara a llegar a un acuerdo durante el mes de mayo.

La oferta de la Juventus sería de una sola temporada y con un salario neto de seis millones de euros más bonus. Se realizó durante el encuentro que mantuvo Pini Zahavi, agente de Lewandowski, con el director general del club, Daniel Comolli.

Sería una propuesta prácticamente definitiva aunque se deberían pulir algunos detalles en una próxima reunión programada en mayo. El medio italiano apunta que los bianconeros ven posible que el polaco decida salir del Barça a partir de junio con la carta de libertad.

La apuesta de la Juventus por Lewandowski es total y por eso han paralizado las negociaciones de renovación por Vlahovic, delantero que termina contrato a finales de temporada y cuyo futuro aún sigue en el aire tras un año lastrado por las lesiones.

Barcelona tomó una rotunda decisión con el futuro de Lewandowski tras eliminación en Champions

'Lewy' tendría garantizada la titularidad en un equipo que tiene todas las opciones para clasificarse a la próxima edición de la Champions. Esa condición es indispensable para que el fichaje se pudiera cerrar.

El atacante maneja una propuesta a la baja del Barcelona con unas cifras similares a las que ha presentado la Juventus, pero en este caso, tendría un rol secundario en la plantilla, por lo que no partiría como titular.

Lewandowski se siente a gusto en el club blaugrana, pero desea competir al máximo nivel y no le han gustado las últimas suplencias en partidos importantes, por lo que podría decantarse por salir.

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