Luis Díaz da la noticia que más feliz pone a Harry Kane; no lleva ni 50 días en el equipo y ya ganó un título

<br /><b>Ficha técnica:</b><b>1; Stuttgart; </b>Bredlow; Vagnoman (Assignon, 81), Jaquez, Chabot (Hendriks, 71), Mittelstädt; Karazor (Nartey, 81), Stiller (Chema, 87(; Lewelling, Undav. Führich (Demirovic, 72); Woltemade.<b>2. Bayern: </b>Neuer; Laimer (Boey, 72(, Upamecano (Minjae Kimm 81(, Tah, Stasinic; Kimmich, Goretzka (Bischoff, 93) ; Olise (Karl, 93), Gnabry (Guerreiro, 81(, Luis Díaz; Kane.<b>Goles:</b> 0-1 (min 18, Kane), 0-2 (min 77, Luis Díaz), 1-2 (min 93, Leweling)<b>Árbitro: </b>Harm Osmers. Amonestó a Upamecano, Mittelstädt, Olise, Kane<b>Incidencias;</b> partido por la Supercopa Franz Beckenbauer disputado en la MHP Arena de Stuttgart ante unos 60.000 espectadores.