OFICIAL: PSG convoca a Mbappé y da golpe definitivo a Real Madrid; Luis Enrique borra a jugador que quiere echar

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo”, dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al encuentro en la nueva ciudad deportiva del PSG en Poissy (afueras de París).

“Para un entrenador -añadió el técnico asturiano- contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial”.