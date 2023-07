Luis Enrique contacta a Pedri: la oferta del PSG al Barcelona por el traspaso de su joven promesa

“El jugador incluso ha abierto negociaciones con el PSG. Además, el FC Barcelona ha sido notificado del interés parisino por su jugador de 20 años. Antero Henrique, uno de los directores deportivos de PSG, también recibió el mandato de Doha de hacerse cargo de este pedido”, asegura la citada fuente.

La oferta desde París por Pedri

Cabe mencionar que Pedri tiene una cláusula de mil millones de euros. Pero al mismo tiempo, según PSG Community, cuenta con “cláusula de salida temporal” que es de 100 ‘kilos’ en este verano. La entidad francesa ofrecerá 110 millones al Barcelona por el fichaje de su joven promesa.

El canario ya se había referido hace unas semanas al PSG porque no es la primera vez que despierta el interés en el Parque de los Príncipes.

“¿PSG? Eso no es lo que tengo en mente. Es la verdad. No sé si Luis Enrique firmará o no. En cualquier caso, estoy seguro de que sería un buen entrenador para ellos”, declaraba Pedri. Próximamente está prevista una reunión entre el entorno del mediocampista y Antero Henrique con vistas a un posible traspaso.