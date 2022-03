La contundente respuesta de Luis Enrique sobre una posible vuelta de Piqué a la selección de España

Luis Enrique analizó la convocatoria que ofreció de la Selección de España para los amistos contra Albania e Islandia (26 y 29 de marzo). El DT no descartó la vuelta de Piqué (35 años), quien hace un mes también valoraba su regreso. Aseguró que la ausencia de Busquets es para darle descanso y se refirió al trabajo de Xavi Hernández con el Barcelona.

Busquets

‘‘Es una decisión personal, es el jugador que más minutos acumula y quiero tener la mejor versión del capitán para los partidos de junio y he decidido que descanse. Está haciendo una temporada espectacular”.

Pedri

“Lo veo en su línea de mejora absoluta. No ha podido tener la regularidad. Es un placer ver a jugadores de ese perfil, aporta cosas diferentes. Se está animando a ir más al gol y muy contento de tenerlo en la selección”.

Xavi

“Me gusta ver entrenadores ofensivos y Xavi lo es. No por los goles que marques sino por la elección de jugadores. Buscamos cosas parecidas, cada uno con sus matices”.

Dos partidos

“Desde noviembre se hace larga la espera. No son amistosos ni para los jugadores ni para nosotros porque está cerca el Mundial. Me servirá para ver el nivel de los jugadores, su ambición, su hambre... es premio suficiente para que se lo tomen de forma seria. Que la etiqueta de partido amistoso no haga equivocarse a ningún jugador”.