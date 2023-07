Luis Suárez rompe el silencio: la rotunda respuesta sobre Messi y el Inter de Miami; el sufrimiento que vive: “No voy a poder rendir”

Suárez reconoció que firmó un contrato de dos años con Gremio porque se sentía bien, ahora ha perdido esa fuerza física por los constantes dolores de rodilla.

“Hay que ser sinceros con uno mismo, con tu cuerpo y con el club, ser honestos y decirle a Gremio que para el año que viene no le iba a poder rendir lo que ellos esperan de mí por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño. Serían muchísimos viajes si se clasifica para la Copa Libertadores, que es el objetivo. Lo hablamos, el club lo entendió y agradezco por haberlo entendido”, explicó.

En cuanto a si su retiro está cerca, Luis afirmó que vive un calvario con su rodilla. La lesión es crónica y el desgaste del fútbol brasileño y la intensidad no ayudan.

“Ellos me ofrecieron parar un mes o un mes y medio. Yo no puedo parar un mes. Si me comprometo, me comprometo a jugar y entrenar. Si no, siento como si le estuviera mintiendo al club. Esa honestidad tiene que existir. He estado 15 días sin jugar y me ha hecho muy bien. No sé si voy a seguir. Sé que tengo que bajar la intensidad. Eso seguro”, añadió.