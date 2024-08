Manchester City lo compró por 22 millones y Pep Guardiola asegura: “No tengo idea sobre él”

“No tengo idea sobre un pedido para sumar a Echeverri ahora. No he hablado con Txiki Begiristain (director del fútbol) sobre el tema”, fue la escueta respuesta que brindó el entrenador de 53 años.

El técnico español no podrá contar con el extremo derecho Oscar Bobb durante varios meses por lesión. Ante esta baja, sumado a la salida de Julián , a Guardiola le consultaron sobre las versiones que marcaban que Claudio ‘Diablito’ Echeverri se podría sumar antes de tiempo al City (lo compraron en enero por 22 millones de euros y lo dejaron a préstamo hasta fin de año en River Plate).

Por otro lado, Guardiola tiró un dardo tras la marcha de Julián Álvarez al Atlético. “Cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel, y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tu no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana, hacer y tener una gran sonrisa si tu te quieres ir”.

Y añadió: “Luego lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con el club. Siempre lo he pensado. Si quieres estar es porque te apetece estar aquí. Sino, la vida del futbolista es muy corta y tienes que buscar los sitios en donde crees que serás más feliz”.