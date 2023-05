Figura del City desafía al Real Madrid:“¿Por qué debemos temerles? Si no tuvieran a Modric, Vinicius y Benzema... no ganarían nada”

Manchester City visita este martes el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid por la semifinal de ida de la Champions. Uno de los jugadores que se refirió a esa eliminatoria fue Bernardo Silva , quien dejó caer una frase que no ha sentado bien en la afición blanca

Tras el vital triunfo sobre el Leeds el pasado sábado (2-1), el mediocampista portugués fue consultado por el peso del escudo y camiseta del Madrid, y fue lo más sincero posible.

“No se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Si el Madrid no tuviera a Modric, Kroos, Vinicius, Benzema... no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, explicó sin filtros el crack del City.

Seguidamente, agregó: “Les tenemos mucho respeto, sí, pero ningún miedo. ¿Por qué deberíamos temerles?”. Seríamos estúpidos si no los respetáramos, pero tenemos el objetivo de eliminarlos sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos que sea diferente”.