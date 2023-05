“El Manchester City no solo le ganará al Real Madrid, sino que los van a destrozar; no podrán frenar a Haaland”

Rooney sabe lo que significa el Madrid en este torneo, pero cree que el City está más completo: “Por supuesto, puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City”.

El exdelantero llegó a la conclusión que el equipo de Guardiola es claramente favorito para avanzar a la final. “El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Champions, sino que los van a destrozar”, asegura.

Sobre ese encuentro se ha expresado el histórico Wayne Rooney . El ahora entrenador de 37 años colabora para The Times y en su última columna escrita analizó lo que podría suceder en la eliminatoria.

Y añade: “Desde el comienzo de la temporada sentí que esta sería la campaña en la que Pep Guardiola finalmente conquistaría Europa con el City y el fútbol que su equipo está practicando en los últimos meses y la forma en que están alcanzando su punto máximo en el momento adecuado, sólo ha reafirmado ese pensamiento”.

Para Wayne el factor determinante de esta eliminatoria es Erling Haaland. “Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland. La temporada pasada en el Bernabéu el equipo sufrió cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria. Con Haaland no habría pasado. El Real Madrid no podría haber jugado de la misma manera. En ambos partidos tuvieron períodos en los que le quitaron el balón al City y pudieron hacerlo porque el City no tenía una amenaza real en ataque”.

Por último, Rooney se pregunta cómo podrían los blancos frenar a Haaland, ya que Militao no estará disponible en la ida por sanción y todo apunta a que Rüdiger será el encargado de detener al noruego.

“Es un gran competidor al que le gusta el uno contra uno. Aun así, no creo que el defensa alemán pueda manejar a Haaland, para ser honesto. Con la velocidad y el poder de Haaland, y su movimiento en el área, no creo que ningún central del mundo pueda frenarlo”, remarca.