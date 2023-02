Qatar va con todo: La megaoferta que harán los dueños del PSG para comprar al Manchester United

Y no solo eso, también remodelarían Old Trafford y traerían fichajes de peso. Estilo como los que hacen en el PSG, ya que dinero habrá de sobra.

Los inversores estadounidenses no son queridos por los aficionados del United. En Inglaterra aseguran que desde Qatar están decididos a comprar al equipo.

Uno de los contratiempos que tiene la oferta qatarí es que una misma entidad no puede tener dos equipos que compitan en un mismo torneo. Qatar ya es dueño del PSG a través del QSI y podría enfrentarse al Manchester United en alguna competición internacional. Aunque eso no frenaría la operación. ¿Cómo lo solucionarán? Presentarían la oferta a través de un grupo inversor privado, que no esté ligado al Qatar Sports Investments.

Una fuente que es cercana a las autoridades reveló: “Estas personas son serias. Quieren asegurarse de que el United esté donde debe estar y confían en que la suya será la oferta más fuerte. Quieren reforzar la plantilla para volver a ponerlos en lo más alto, pero también quieren que sea por el bien de la comunidad. Reconocen que el Manchester United es el club de fútbol más grande del mundo, las joyas de la corona, y hay una determinación férrea para comprarlo y llevarlo a donde debe estar”.

Habrá que esperar el final de este caso, pero desde Inglaterra aseguran que se puede cerrar en las próximas semanas. Es tal el interés que tienen en Qatar, que podría cerrarse a mediados de febrero, si los Glazer terminan aceptando la megaoferta.