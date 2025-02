Lo hizo cuando el presentador Pablo Motos le preguntó quién era el futbolista más desequilibrante con el que se había topado. Muchos creyeron que diría Leo Messi, con el que mantuvo grandes batallas, o su amigo Cristiano, pero no fue así.

La respuesta de Marcelo no se hizo de rogar demasiado y fue pensando en voz alta, haciendo repaso de los equipos en los que había estado. “Para mí es Ronaldinho Gaúcho, en la selección, que era su época más top”, dijo de primeras, aunque luego añadió el nombre de Isco Alarcón.

“El que más me ha impresionado es Isco. Entre Isco, Luka (Modric) y Toni (Kroos), estos tres eran increíbles, pero Isco era el jugador que te decía ‘oye, hoy en el entrenamiento no me van a robar el balón’, y era difícil. A lo mejor le robaba uno o dos, pero de diez. Era muy top. Sigue increíble ahí jugando”, afirmó Marcelo.