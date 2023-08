Luciano Sánchez revela el gesto de Marcelo tras provocarle una dolorosa lesión: “Se sentía mal”

“Marcelo se sentía mal. Me enteré que me andaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber y nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Se lo dije a él y ahora lo digo públicamente”, expresó Luciano .

“Tengo muchos llamados y Marcelo me escribió, lo hizo por Instagram. Sé que fue una jugada sin intención, desafortunada y agradezco a todas las personas que se preocuparon”, dijo ante los medios tras recibir el alta médica.

A recuperarse en casa

Sánchez cuenta que pudo dormir sin problemas luego de ser llevado al hospital. “Fue un mal momento al principio, de mucho dolor. Me corrigieron la rodilla en el momento y me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado, sin dolor y ahora voy a casa a esperar que la rodilla se deshinche y luego me haré más estudios”.

Argentinos Juniors informó hoy que su futbolista será sometido a una operación en las próximas tres semanas y el plazo de rehabilitación oscila en casi un año.

“Es tiempo de recuperación, de tener paciencia, y cuando quiera volver estaré en la cancha otra vez”, cerró Sánchez, quien habló con los medios desde una silla de ruedas, antes de ser trasladado a su vivienda.