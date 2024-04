Marcelo Moreno Martins y el duro motivo que lo retira del fútbol: “No puedo seguir jugando sin él, es mi verdad”

Fue en abril del 2022 cuando Marcelo Moreno recibió la trágica noticia: su papá había fallecido luego de batallar contra un cáncer. Desde entonces no ha logrado reponerse del duro golpe emocional.

“Son 20 años (de carrera), pero la gente pierde a otras personas importantes y yo perdí. No tengo más a mi papá, lo perdí. Él me enseñó todo y me dejó un legado en el corazón”, expresó el artillero.

“No puedo seguir jugando sin él, es mi verdad, no puedo. No vine a llorar aquí, tengo que ser fuerte. Me estoy levantando de ese golpe. Es muy difícil dejar de jugar al fútbol, mi trabajo que me dio todo en la vida, que me dio un plato de comida”, continuó.

“Me entregué por completo. No es justo que la gente pague su entrada y verme jugar sin ganas, le estaría mintiendo. Lo hablé con mi familia y no jugaré más al fútbol. Mi corazón ya lo aceptó”, sentenció Martins.