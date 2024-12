Ruben Amorim lo borró del equipo y se irá del Manchester United: “así soy como persona, estoy listo...”

Marcus Rashford está más fuera que dentro del Manchester United. “Estoy preparado para un nuevo reto” , dijo el futbolista inglés después de no ser convocado al último partido del United y tras unos rumores que sugerían que el estilo de vida del jugador era un problema para su continuidad en Mánchester.

“Cuando me vaya, haré un comunicado. No habrá reproches. No vas a escuchar nada malo de mí sobre el Manchester United. Así soy como persona. Creo que estoy listo para un nuevo reto y para lo que venga por delante”, aseguró Rashford.

El delantero inglés parecía que estaba gustando a Rúben Amorim y había marcado tres goles en cinco partidos, pero estaba recayendo en el mismo problema de siempre. No queda claro dónde juega en este United. Con Amorim ya ha probado como delantero, marcando un tanto a los dos minutos de juego contra el Ipswich Town, y en la banda izquierda, su posición más natural.

A estos problemas en el campo se une un estilo de vida que ya le ha traído consecuencias en el pasado. En enero de este año, a Rashford le pillaron de fiesta en Belfast y se saltó el entrenamiento del día siguiente alegando estar “enfermo”. El jugador no fue convocado al siguiente encuentro de FA Cup.