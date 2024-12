No mete un gol hace un año, Pep Guardiola no lo quiere más y le piden que se vaya del City: “No arruines tu legado”

La declive no solo es del la institución, si no que también de los jugadores. Uno de ellos es Jack Grealish, el inglés bajó su rendimiento y luego de partido contra el United que el City perdió 1-2 cumplió un año sin marcar.

De hecho, no fue convocado para la Eurocopa donde Inglaterra llegó a la final y perdió contra España. Actualmente, el extremo parece estar desaparecido: ya no muestra la capacidad de llegar al área, de entusiasmar a la afición, de desbordar rivales ni de generar peligro.

Su última anotación en Premier League data del 16 de diciembre de 2023, es día le hizo gol a Crystal Palace y desde entonces pasaron 58 partidos oficiales y Grealish no ha podido marcar a nadie.

Además, Pep Guardiola no lo quiere más, ya que es suplente y juega minutos para dar descanso a otros futbolistas. Si el español sigue siendo DT del City, Jack sabe que no jugará por lo que le han aconsejado irse del club.

“Creo que Grealish corre el riesgo de que su legado quede arruinado. Y lo que quiero decir con eso es que no creo que se pueda decir que no ha estado a la altura de su potencial, porque mira lo que hizo en Villa y lo hizo durante un período prolongado de tiempo. Lo que está pasando ahora en el fútbol es, ‘¿Qué has hecho últimamente?’, y él no ha hecho mucho últimamente debido a las lesiones. Creo que un nuevo comienzo sería genial para él y un lugar donde él vuelva a ser el hombre principal y todos le den el balón. Hay muchos equipos, cualquiera que no esté entre los cuatro primeros, diría que le iría bien en el Chelsea, pero tienen unos 75 extremos”.