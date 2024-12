El jugador ucraniano dio positivo en agosto por una sustancia prohibida no identificada y está a la espera de los resultados de la prueba B que confirmen o no el primer positivo.

“Esto es un completo shock para mí porque nunca he utilizado de forma consciente una sustancia prohibida ni roto ninguna regla. Ahora estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido pasar. Sé que no he hecho nada malo y espero poder volver a jugar pronto. No puedo decir nada más debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda”, añadió Mudryk.