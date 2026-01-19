Marruecos toma drástica decisión ante la FIFA tras perder la final de la Copa Africana contra Senegal

El partido, que <b>Senegal </b>ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de 10 minutos tras una protesta del entrenador senegalés,<b> Pape Thiaw</b>, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penal, y que falló <b>Brahim Díaz</b> tras la reanudación del juego.Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.Hoy mismo, la <b>Confederación Africana de Fútbol </b>(CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.