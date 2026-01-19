Tremenda lección: Sadio Mané revela cómo convenció a sus compañeros de volver al campo tras polémico penal de Marruecos

Cerca de la 1:30 AM, <b>Mané </b>atendió a los medios de comunicación y dio una lección al mundo del fútbol tras lo sucedido en la Copa. El capitán explicó por qué determinó volver al terreno de juego con su equipo."El fútbol africano no se merecía un final así. Estamos progresando mucho y todo el mundo nos estaba viendo. Por eso, pedí a mis compañeros para volver al campo. Les dije: ganamos como hombres; perdemos como hombres. Y luego tuvimos suerte y pudimos ganar al final", asegura el futbolista."El árbitro puede equivocarse, y no es justo juzgarlo. Y lo más importante: lo hice por la gente de todo el mundo que quería ver el partido. La decisión de entrar fue tomada por todos al final, pero yo les insistí de volver al campo", reflexionó.