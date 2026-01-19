Tremenda lección: Sadio Mané revela cómo convenció a sus compañeros de volver al campo tras polémico penal de Marruecos

Sadio Mané terminó siendo la figura en una final escandalosa de la Copa Africana de Naciones. El delantero senegalés ganó el MVP del torneo, no solo por su desempeño dentro del campo, sino por lo que hizo cuando su entrenador, Pape Thiaw, decidió retirarlos por el polémico penal a favor de Marruecos en los últimos minutos del partido. Mané convenció a sus compañeros que debían regresar a la cancha para terminar el encuentro, sin importar la decisión que tomó el árbito. La selección de Senegal aceptó volver, Brahim erró la pena máxima ante el portero Mendy que le adivinó su intento a lo Panenka, y acabó conquistando el título con un tanto en los tiempos extras de Pape Gueye, volante del Villarreal.

Cerca de la 1:30 AM, Mané atendió a los medios de comunicación y dio una lección al mundo del fútbol tras lo sucedido en la Copa. El capitán explicó por qué determinó volver al terreno de juego con su equipo. "El fútbol africano no se merecía un final así. Estamos progresando mucho y todo el mundo nos estaba viendo. Por eso, pedí a mis compañeros para volver al campo. Les dije: ganamos como hombres; perdemos como hombres. Y luego tuvimos suerte y pudimos ganar al final", asegura el futbolista. "El árbitro puede equivocarse, y no es justo juzgarlo. Y lo más importante: lo hice por la gente de todo el mundo que quería ver el partido. La decisión de entrar fue tomada por todos al final, pero yo les insistí de volver al campo", reflexionó.