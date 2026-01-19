La guerra por la toalla de Mendy: la imagen insólita del Senegal-Marruecos en la final de la Copa Africana

<b>Achraf Hakimi</b>, defensa del <b>PSG</b>, también participó activamente en el intento de robo de la toalla de <b>Mendy </b>que lideraron los recogepelotas y algunos miembros de la organización.El intento de <b>Hakimi </b>de sacar la toalla fuera del terreno de juego provocó una tangana entre varios futbolistas de <b>Senegal </b>y <b>Marruecos</b>.Finalmente, <b>Diouf </b>pudo proteger la toalla de su compañero. "Para mí, eran solo toallas, nada más, para secarse los guantes y la cara. Quizás haya algo de folclore en torno a estas toallas, pero para mí, era algo bastante común. Me sorprendió tanto como a ti cuando los vi intentar llevárselas", explicó el portero en diálogo con <b>Wiwsport</b>, tras ganar el título. "Ya habíamos visto con Nigeria que, cada vez que se sacaban toallas, los auxiliares solían ir detrás de ellas a recogerlas. No sé por qué lo hicieron, pero creo que no fue juego limpio, al menos no por su parte", añadió.