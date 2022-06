¡Qué triste! Sorpredente retirada de jugador con 29 años de edad: “Ya no era feliz, ni siquiera tras ganar al Barcelona”

“En otoño comencé a pensar en retirarme al terminar la temporada. Estaba en una etapa muy difícil en términos deportivos: mi rendimiento era irregular. Ya no disfrutaba tanto con cada victoria y las derrotas me dolían el doble”, dijo el que era el capitán del Frankfurt , destacado por su fortaleza y su poderío a balón parado.

“Ya no era feliz cuando ganaba, ni siquiera al Barcelona”, expresó Martin Hinteregger.

Con solo 29 años de edad, el defensa central anunció su retiro de fútbol profesional y no ha tenido problemas en explicar los motivos.

El exjugador de Leipzig y Salzburgo descubrió que hay felicidad más allá del fútbol: “En otoño, cuando no jugaba tanto, me di cuenta de lo bonita que es la vida cuando no estás bajo presión”.

Ver: Las nuevas imágenes de las obras del Santiago Bernabéu; el techo toma forma y cuándo estará listo el estadio

Hinteregger reveló a qué se va a dedicar ahora tras decidir colgar los tacos. “Voy a desconectar. Ya me he quitado gran parte de la carga. Ahora me voy a dedicar a volar en helicóptero y, con suerte, a transportar a algún fan a bordo”, aseguró.

Markus Krösche, director deportivo del Eintracht, aceptó la decisión de Hinteregger. “La decisión de Martin nos sorprendió, pero nos explicó su punto de vista y sus razones de una manera impresionante y convincente. No dudamos a la hora de cumplir con este deseo deportivamente tan doloroso, pero humanamente tan comprensible”.