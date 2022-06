Excompañero de Ibrahimovic lo destroza: ‘‘Es un señor de 40 años y no hizo nada para que el Milan ganara el Scudetto; le gusta ser el centro de atención’’

Zlatan Ibrahimovic incitó a los aficionados del Milan a insultar a Hakan Calhanoglu en los festejos por el título en la Serie A y esta situación, lógicamente, no le gustó para nada al volante turco.

En declaraciones para Tivibu Sport, Calhanoglu se refirió a la polémica con su excompañero y expresó que el sueco ya está muy mayor para hacer ese tipo de cosas y que no aportó en nada para que el conjunto rossonero fuera campeón esta temporada en Italia.

“Es un señor de 40 años. Yo no haría una cosa así si tuviera esa edad, no tiene 18. Le gusta ser el centro de atención. Este año no contribuyó al Scudetto. Casi nunca jugó, pero hace todo lo posible para llamar la atención de los fanáticos”, atacó Calhanoglu.