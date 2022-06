Federación de Francia revela que Mbappé ya no quería jugar con la selección y el futbolista responde confesando el motivo

Pese a ganar el Mundial en 2018, Kylian Mbappé está viviendo una época de altibajos con la selección francesa. La eliminación en la Eurocopa 2020 por penales ante Suiza (él falló el decisivo) y el problema con los derechos de imagen con la federación lo hicieron plantearse en algún momento en abandonar el combinado nacional.

La demoledora frase de Florentino Pérez cuando le piden que ya no fiche a Mbappé

Así lo confiesa Noel le Graet, presidente de la federación francesa, en una entrevista con el Journal du Dimanche. Y es que el delantero estaba enfadado porque sintió que los dirigentes no lo apoyaron lo suficiente ante las críticas luego de fallar el penal frente a los suizos.

“Lo recibí después de la Eurocopa, sentía que la Federación no lo había defendido tras su penalti fallado y las críticas en las redes. Nos vimos cinco minutos en mi oficina. Estaba enfadado, ya no quería jugar en la selección de Francia, lo que obviamente yo no respaldaba. Sabes cómo es, es un ganador, estaba muy frustrado, como todos nosotros, por la eliminación. Es un gran tipo, mucho más generoso de lo que se piensa”, aseguró Noel le Graet.