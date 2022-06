La demoledora frase de Florentino Pérez cuando un aficionado le pide que ya no fiche a Mbappé

‘‘Florentino, no nos traigas a Mbappé ya, eh’’, le dijo un aficionado mientras el mandatario le regalaba su firma a otro seguidor.

Sus declaraciones en ‘El Chiringuito’

Floretino Pérez cree que al delantero lo confundieron tanto los directivos del PSG como los políticos de Francia y por eso terminó por decidir mal cuando ya todo estaba prácticamente arreglado con el Real Madrid.

‘‘A nosotros nos transmitía que quería venir y vimos que cambió. El fútbol es un deporte colectivo, todos están en igualdad del condiciones, no hay nadie distinto. Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño’’, aseguró el presidente esta semana en el programa español.

‘‘Es muy joven y la presión le afecta más. Lo llamó el presidente de la República de Francia (Embanuel Macron) para pedirle que no se fuera. No es normal. No tiene ningún sentido’’, añadía.

‘‘Yo ahora ya no sueño con verlo de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Lo han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él’’, apuntó Florentino, que tampoco le cerró las puertas.

‘‘El Real Madrid siempre estará abierto a comprar jugadores que entiendan que nadie es más grande que este club. Nunca he dicho que entre Mbappé y el Madrid se acabó para siempre. En tres años pueden cambiar las cosas’’, cerró.