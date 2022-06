Laporta confiesa cómo se encuentra Piqué por el duro momento que atraviesa y su mensaje a Leo Messi

¿Prefiere el lado futbolístico o empresarial de Piqué?

‘‘Ha elegido continuar siendo futbolista profesional. Tenía la dualidad de ser empresario o futbolista y ha elegido futbolista.

Momento personal de Piqué

‘‘Él ha pasado una circunstancia que no es nada agradable, con unos hijos con una edad muy joven y Piqué se merece la estima y el cariño de los culés. No hagan caso a las noticias que le intentan dejar como un hombre frívolo, sin sentimientos y que todo le resbala. Tengo la suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una extraordinaria persona que está sufriendo. Y le tenemos que ayudar. Seré el primero en darle este cariño que merece”.

¿Un homenaje a Messi?

“Me tiene triste desde que pasó. Tenemos que hacer un reconocimiento a todo lo que Messi nos ha dado. Para mí Leo siempre habrá estado en el Barça. Las circunstancias nos hicieron hacer lo que hicimos, pero eso no puede malmeter el reconocimiento que le tenemos que hacer y tarde o temprano, espero que más temprano, le podamos hacer un homenaje a este jugador que nos ha dado tantos años de gloria. Sin él no se entenderían los últimos 20 años del Barça. Ha sido la piedra angular de este equipo. Me tiene triste y espero que me aconsejen porque lo tendremos que solucionar. En cualquier caso un reconocimiento eterno por todo lo que ha hecho”.