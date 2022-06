Bombazo en Brasil: Neymar eligió al heredero de la ‘10’ y la decisión que tomará tras el Mundial de Qatar

Rodrygo Goes confesó que Neymar le adelantó que no volvería a la selección después del Mundial y le pidió que herede su camiseta.

“Neymar me dijo: ‘ya me voy de la selección y el 10 es tuyo’. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y no supe qué contestar. Le dije que debía seguir un poco más, que no quería que lo hiciera ahora. Luego solo se rió”, aseguró el joven futbolista en el podcast con Podpah.

