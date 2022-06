¡Bomba! PSG llama a crack del Real Madrid: ‘‘No renueves, te damos 40 millones de euros por temporada’’

La guerra entre Real Madrid y PSG todavía no acaba. Tras el rechazo de Kylian Mbappé a los blancos para seguir en París hasta 2025, ahora el equipo francés pretende quitarle a una de sus estrellas.

Pero Vinicius y Real Madrid ya habrían llegado a un acuerdo por la renovación de contrato que podría ser hasta 2026. El club le propuso un contrato hasta 2028, pero el brasileño quiso acortarlo para tener la posibilidad de volver a renovar y mejorar nuevamente su salario.

El sueldo del atacante pasaría a ser de 10 millones de euros por temporada y su cláusula de salida es de 1000 millones, siendo uno de los futbolistas más caros de toda Europa. El contrato que tenía ‘Vini’ era de 3,2 millones de euros, pudiendo alcanzar los 4 con bonus, mientras que su cláusula de salida era de 350 millones.

Ya lo había anticipado

‘‘¿El PSG está interesado en mí? Quiero quedarme en el Real Madrid, estoy cerca de renovar. Me han llamado varias veces, pero yo no me voy del mejor club del mundo”, declaró Vinicius hace un tiempo y ahora se confirma su deseo.

Con Ancelotti acabó la temporada 2021-22 como el tercer futbolista en minutos (4.274, únicamente por detrás de Militao y Courtois) de la plantilla, siendo el segundo goleador (22 goles) y el máximo asistente (20, contando penales provocados). Como si fuera poco, también marcó el gol que le dio la Champions League 14 a los blancos en París.