Zidane rompe el silencio: su deseo mientras es vinculado al PSG, el cabezazo a Materazzi y su penal a lo Panenka contra Buffon en la final del Mundial

Zinedine Zidane es el entrenador que busca el PSG de cara al próximo curso. El entrenador ha sido vinculado al banquillo del equipo parisino, pero todo apunta a que rechazará el desafío, ya que su anehlo sería tomar las riendas de la selección francesa tras el Mundial de Qatar. ‘Zizou’ rememoró varios momentos de su carrera como jugador en una entrevista para Telefoot y habló sobre su futuro como técnico. El marsellés mantiene la puerta abierta, pero no confirma cuándo lo volveremos a ver dirigiendo. ‘‘¿Si puedo aportar cosas aún como entrenador? Sí, muchas, o creo que algunas. Quiero continuar porque aún tengo la ilusión, es mi pasión”, dijo Zidane para luego referirse un poco de lo que fue su paso por el Real Madrid y cómo fue que consiguió tantos éxitos.

El galo no es un técnico con mucha trayectoria, pues solo ha dirigido a los blancos. Pero se convirtió en el únido DT en conquistar tres Champions League al hilo. Asegura que la clave fue el trabajo y la gente por la que estuvo rodeada. Lo que estaba dispuesto a hacer Zidane por el amor de su esposa “Trabajamos mucho, tuvimos jugadores increíbles, y un equipo que me siguió. Yo fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar”, explicó Zidane.

En la charla también se tocaron temas como el Mundial del 1998 y la final del 2006 donde se despidió de la selección perdiendo el partido y dándole un cabezazo a Materazzi. También recordó el gol que le hizo a Buffon a lo Panenka y aquella volea infernal al Leverkusen. Ganó el Mundial con su selección en 1998 “Cualquier jugador de élite aspira a vivir momentos como ese contra Brasil. Aimé Jacquet, el seleccionador, me dijo que tendría oportunidades de marcar a balón parado porque nuestro rival defendía en zona, no al hombre, y no eran muy altos. Era cierto: marqué en dos ocasiones. Fue una noche fabulosa y una suerte poder vivirlo con nuestras familias”.

Cabezazo a Materazzi “Creo que Lizarazu es el único que me hubiera podido contener en aquel momento. Hubiera sido importante que estuviera conmigo, a mi lado, pero no se puede volver al pasado. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera. Siempre hay momento complicados y ese fue uno de esos”.

Penal a lo Panenka contra Buffon en la final del Mundial 2006 “¿Un gesto de locura? No lo creo. Me dije a mí mismo que quedaba mucho partido por delante. Aquel penal fue en el minuto siete u ocho. Tardé unos segundos en decidirme cómo iba a lanzarlo. Enfrente tenía a un portero que me conocía perfectamente y tuve que inventarme alguna cosa”.