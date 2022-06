‘‘Fui borracho a los entrenamientos del Real Madrid, pero bebía café y me bañaba de perfume para ocultarlo’’

Cicinho volvió a hablar de su problemas con el alcohol. El brasileño formó parte de los ‘Galácticos’ entre 2005 y 2007 y confiesa que llegaba a los entrenamientos del Real Madrid pasado de copas, pero que lograba ocultarlo con un poco de café y perfume.

Cicinho: ‘‘Debido a mi alcoholismo tuve un encuentro con Jesús’’.

‘‘Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes’’, reveló el exlateral en el último capítulo del programa Ressaca de EPTV.

Cicinho, que estuvo enrolado junto a cracks como Ronaldo, Beckham, Figo, Zidane y Roberto Carlos, cuenta que probó las bebidas alcohólicas durante su adolescencia y desde entonces no pudo parar.