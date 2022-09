¡Desde la cárcel! Mathias reaparece y ataca de nuevo: los criminales que rodean a Pogba y los hechizos contra Mbappé

Mathias comenzó asegurando que ya no está bajo libertad “ya sea por los secuaces de mi hermano o por la policía”. A su hermano, Paul lo tilda de “mentiroso, manipulador, un gran hipócrita y un criminal”, para después volver a pronunciarse sobre el morabito que supuestamente ha contratado el francés durante los últimos años.

Explica que tanto los enigmáticos videos como varios de los mensajes publicados en su cuenta de Twitter en la noche del jueves al viernes, fueron grabados y que su publicación fue programada en el caso en el que no estuviera “en libertad”.

De hecho, el morabito que contrató Pogba habría hecho brujería en 2019 para que Mbappé no rindiera en el PSG-Manchester United de la Champions League que acabaron llevándose por 1-3 los ‘Red Devils’, remontando el 0-2 de la ida en Old Trafford.

“Mi hermano siempre ha tenido criminales y delincuentes a su alrededor y aún hoy los tiene. Si fuera sólo amistad entre ellos, estaría bien. El problema es que utilizó esas relaciones y sus nombres para protegerse en la calle y hacer negocios con ellos para que hicieran cosas por él y derramaran sangre por él. No fui consciente de ello hasta que traicionó a sus secuaces y huyó sin decírselo a nadie, abandonándonos a mí y a nuestra madre a nuestra suerte, dejando que su familia y sus allegados se convirtieran en el objetivo de estos criminales. Algunos de nuestros familiares ya habían sido agredidos y tiroteados por su culpa. La única razón por la que no acudimos a las autoridades fue por miedo a las represalias, ya que no teníamos forma de protegernos a todos. Tuve que reprocharle a Paul su comportamiento antes de que se dignara a mantener a nuestra madre fuera de peligro, cuidándola sola y abandonando a los demás’’, afirma.

Brujería para lesionar a Mbappé y la madre como líder de la banda

De Rafaela Pimienta, que ha sucedido al difunto Mino Raiola como agente y al que Pogba considera una segunda madre, añadió: “Se hizo cargo de él tanto profesionalmente como en términos de manipulación. Si mi hermano se ha convertido en lo que es, se debe en gran medida a que estos tres, más otra persona, han trabajado especialmente para aislarlo e influir mejor en él y manipularlo. Rafaela se ha atiborrado de él como con ningún otro jugador. Cuando le pedí ayuda porque mi vida y la de mi familia estaban en peligro, simplemente me ignoró. Siendo con esto un cómplice de mi hermano, o al menos mostrando no asistencia a una persona en peligro. Así que te contaré cómo se infiltró en nuestra familia hasta prácticamente dirigirlo todo y convertirse en la segunda madre de mi hermano”.